Logitech G502 per avere un mouse che NON teme confronto (-51%)

Logitech G502 HERO: il mouse gaming su cui puntare

Questo mouse è progettato per offrire prestazioni elevate ai giocatori più esigenti. Grazie al suo sensore HERO 25K, con una sensibilità fino a 25.600 DPI, puoi controllare il gioco con la massima precisione e rapidità.

Con tanto di pesi regolabili e 11 pulsanti programmabili, hai un’esperienza totalmente personalizzabile che rende questo prodotto cucito in base alle tue esigenze.

Il Logitech G502 HERO è anche dotato di un sistema di illuminazione RGB così da personalizzare il look del mouse in base al tuo stile di gioco.

Un’altra caratteristica che non passa sott’occhio è la memoria integrata grazie alla quale salvi le tue impostazioni preferite direttamente sul mouse, in modo che tu possa utilizzarlo su qualsiasi computer senza dover riconfigurare tutto da capo.

Ergonomico e comodo da usare, grazie alla sua forma e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione, è robusto e indistruttibile.

Raggiungi il massimo livello mettendo sulla tua postazione gaming questo mouse Logitech G502 HERO e senza scendere più a compromessi. Approfitta del ribasso in corso su Amazon per risparmiare il 51% e acquistarlo con soli 45,99€.

