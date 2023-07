Logitech K380 è la tastiera dei Prime Day: unica e multidispositivo

Dici finalmente addio a tutte quelle ore passate a sistemare i cavi aggrovigliati dietro la scrivania, con questa strepitosa Logitech K380 hai una postazione sempre ordinata e funzionale. Una delle tastiere più amate di sempre e una volta che la provi capisci esattamente il perché.

Diventa tua su Amazon grazie l’offerta del 18% di sconto che ti permette di averla a soli 25,39€, non è straordinario? Se sei interessato fai in fretta perché i Prime Day terminano questa notte. Acquistala ora.

Ricordati che con un abbonamento Amazon Prime la ricevi a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutto il territorio italiano.

Una scrivania semplicemente perfetta con la Logitech K380

Di sicuro ti è capitato più di una volta di dover passare minuti preziosi a sistemare tutti i cavi sulla scrivania. Tra mouse, tastiera, casse e hardisk esterni infatti hai sempre il caos sulla tua postazione. Da oggi puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie alla K380. Che tu stia lavorando su un computer fisso, un laptop o un tablet, questa è compatibile con tutti i tuoi dispositivi ed è finanche multidispositivo fino a 3 collegamenti diversi.

È progettata con un layout QUERTY italiano, per garantire un uso fluido e confortevole. I tasti sono ben spaziati e garantiscono una digitazione precisa e silenziosa, riducendo al minimo gli errori di battitura. Grazie al suo design compatto e leggero è facile da riporre senza occupare troppo spazio e puoi facilmente portarla in borsa per usarla anche in ufficio. Naturalmente è completa di tutti i tasti che ti servono: dai comandi multimediali ai tasti funzione.

L’autonomia della batteria è veramente eccezionale. Le due pile nel formato AA, già installate, ti permettono di avere una durata di ben 2 anni senza problemi. Come ti suggerisce il nome, questa tastiera ha bisogno della tecnologia Bluetooth per essere utilizzata. In caso il tuo dispositivo ne è sprovvisto puoi sempre usare un ricevitore per collegarla.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta in occasione dei Prime Day e acquista subito la Logitech K380 grazie allo sconto del 18% che trovi al momento su Amazon per pagarla solamente 25,39€.

Con Amazon Prime hai spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.