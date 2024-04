Logitech MX Keys Mini, rosa è bello ed è anche super scontato! Praticamente metà prezzo!

Logitech MX Keys Mini è un tastiera wireless piccola e compatta, perfetta quindi per chi ha poco spazio sulla scrivania, o magari lavora molto in mobilità ed ha bisogno di qualcosa di più comodo della tastiera del laptop! Essendo un dispositivo Logitech non ci sono dubbi riguardo la sua qualità, presente in tutti i suoi prodotti, sia quelli più accessibili, sia quelli più costosi, sino ad arrivare alla fascia alta, i cosiddetti Premium. Oggi Amazon propone una scontistica molto interessante su questa tastiera Logitech MX Keys Mini. Il MENO 48% ci permette di acquistarla praticamente a metà prezzo, 67,60 invece di 129 euro! Fascia alta quindi per Logitech, che possiamo far nostra pagandola quanto un prodotto da fascia media!

Se invece di rosa volessimo comprare Logitech MX Keys Mini in versione grigio chiaro lo sconto si riduce un pochino, fermandosi al 42%. Ma sempre scontone rimane!

Comoda a compatta

Logitech MX Keys Mini offre una scrittura confortevole e silenziosa, inoltre, è dotata di tasti retroilluminati, che consentono di scrivere anche al buio senza fatica. I tasti sono ben distanziati e di dimensioni generose, decisamente comodi quindi.

Logitech MX Keys Mini è dotata di numerosi tasti di scelta rapida personalizzabili per accedere velocemente alle funzioni più utilizzate, come la regolazione del volume, la riproduzione multimediale e la navigazione web. Inoltre, è possibile collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth o tramite il ricevitore Unifying Logitech incluso nella confezione.

Ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, un altro punto di forza di Logitech MX Keys Mini è la durata della batteria. La batteria garantisce un’autonomia fino a 10 giorni con una sola carica, e il sistema di ricarica rapida consente di ottenere fino a 5 ore di utilizzo con soli 60 secondi di ricarica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.