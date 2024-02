Logitech MX Master 3S, un mouse da veri Pro con uno sconto top mai visto!

Logitech MX Master 3S wireless/cablato non è solo un ottimo mouse, è il modello di punta Logitech, pensato per gli utenti professionali, per coloro che hanno bisogno di precisione estrema nel proprio lavoro, dall’imaging all’audio-video, ma anche per tutti i giocatori che vogliono un dispositivo dalle caratteristiche tecnologiche estreme anche se sulla scatola non c’è scritto “Gaming”. Per questo motivo il maxi sconto Amazon è davvero graditissimo, potersi portare a casa un gioiello come Logitech MX Master 3S con un’offerta monstre MENO 41% è qualcosa di eccezionale, che sarebbe da stolti non cogliere! Per molti un mouse vale l’altro, ma una volta provato questo Logitech MX Master 3S non potrete più farne a meno! Se poi si risparmiano ben 55 euro è facile capire che riempire il carrello Amazon è l’unica cosa da fare!

Precisione assoluta

Il design di Logitech MX Master 3S è elegante e moderno, con linee curve che si adattano perfettamente alla forma della mano, offrendo un’ergonomia superiore che riduce l’affaticamento anche dopo utilizzi prolungati. I materiali utilizzati sono di alta qualità, con una finitura satinata che conferisce al mouse un aspetto professionale e sofisticato.

Un aspetto distintivo di Logitech MX Master 3S è rappresentato dalla rotellina di scorrimento MagSpeed, caratterizzata da un meccanismo di precisione che offre una scorrevolezza e una reattività senza pari. Inoltre, la rotellina può essere personalizzata per eseguire azioni specifiche in diversi programmi, aumentando notevolmente l’efficienza e la comodità durante l’utilizzo.

Le prestazioni del mouse sono impressionanti, grazie al sensore a 8k DPI ad alta precisione che garantisce movimenti fluidi e precisi.

È possibile personalizzare i pulsanti e utilizzare i controlli avanzati per migliorare l’efficienza e la produttività durante il lavoro o la navigazione.

Un’altra feature particolarmente apprezzata di Logitech MX Master 3S è il click silenzioso, che offre una sensazione di precisione senza disturbare gli altri intorno a te. È ideale per lavorare in ambienti condivisi o per le lunghe sessioni di utilizzo.

Se si sta cercando un mouse Premium per veri Pro/professionisti con prestazioni eccezionali e un comfort da primo della classe, Logitech MX Master 3 è la scelta perfetta. E visto il maxi sconto Amazon MENO 55 euro è da non perdere!

