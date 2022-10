Logitech Pebble, mouse wireless con prezzo che PRECIPITA (-38%)

C’è un mouse perfetto se vuoi cliccare a più non posso senza emettere un singolo rumore. Comodo e facile da avere sempre dietro, Logitech Pebble è senza ombra di dubbio la risoluzione a tutti i tuoi problemi.

Con un ribasso del 38% in corso su Amazon, ora non te lo puoi perdere soprattutto se da tempo lo avevi adocchiato e stavi aspettando il momento giusto. Appena 15€ per renderlo tuo in colorazione nera.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech Pebble, il mouse wireless a cui puntare

Comodissimo perché semplice ma soprattutto perfetto da avere sempre dietro, questo mouse wireless firmato Logitech è la risposta ad ogni tuo dubbio. Puoi decidere di abbinarlo comodamente a un laptop così come al tuo computer fisso. Dopotutto lo colleghi in due modi differenti potendo optare tra il Bluetooth e il micro ricevitore USB.

Non trovi il ricevitore? Solleva il pannello magnetico, al di sotto troverai sia lo scompartimento della batteria che il pezzo che ti serve.

Silenzioso come non mai, devi prenderci solo la mano. Una volta che ti abitui al suo essere slim non smetterai di utilizzarlo. Non farti problemi in termini di autonomia: io sono almeno 9 mesi che lo utilizzo senza mai spegnerlo (lo ammetto, mi scordo dell’interruttore) e non ho mai avuto problemi. Infatti hai almeno 18 mesi di utilizzo assicurati con questo prodotto.

Che altro dirti se non che è geniale ed anche esteticamente piacevole alla vista?

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo Logitech Pebble a casa con soli 15€ su Amazon, lo sconto del 38% è un asso nella manica che non puoi perdere.

