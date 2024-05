Luci Solari da giardino: 8 pezzi a 25,49€ in SCONTO su Amazon (-20%)

Per illuminare il prato, il vialetto o in generale il tuo giardino puoi utilizzare queste luci solari a LED: oggi su Amazon la confezione da ben 8 pezzi è in offerta a soli 25,49 euro, praticamente circa 3 euro a lampadina. Un affare da non perdere per personalizzare al massimo il tuo spazio esterno e dargli un tocco elegante e che sia al contempo utile per spostarsi di notte.

Luci solari LED in offerta: le caratteristiche

Le luci solari da giardino Qedertek offrono un’eccellente soluzione per l’illuminazione esterna senza l’uso di energia elettrica tradizionale. Sono dotate di 8 LED luminosi e una batteria integrata da 600 mAh e restano in grado di offrirti un’illuminazione ampia e luminosa. Con una carica completa possono durare fino a 10 ore, perfette per funzionare tutta la notte.

Dal punto di vista della struttura sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e materiale ABS per uso esterno: inoltre, sono impermeabili con certificazione IP65, resistendo alla corrosione e alle condizioni meteorologiche avverse come pioggia, neve, nebbia e gelo.

L’installazione è semplice e veloce, senza necessità di cavi aggiuntivi. Basta accendere l’interruttore e…inserirle nel terreno. Puoi utilizzarle per giardini, sentieri, cortili, patii, vialetti, marciapiedi, piscine e prati. Con la loro luce deliziosa e morbida, creano un’atmosfera accogliente e invitante. E si ricaricano tramite luce solare.

Acquista adesso la confezione da 8 pezzi a soli 25,49 euro: il grande affare del giorno proposto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.