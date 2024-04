Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch, lo sconto è da acchiappare al volo MENO 32 PER CENTO!

Sapete cosa è molto difficile di questi tempi? Trovare parcheggio in centro il sabato sera? Un volo realmente low cost? Anche certo, ma di sicuro trovare ottimi sconti su giochi Nintendo Switch è molto difficile, soprattutto sui giochi realizzati da Nintendo stessa! Sappiamo tutti come Nintendo coccoli i suoi giocatori non svalutando mai troppo i suoi giochi, dando valore a quanto speso in day one, per questo motivo poter trovare un gioco bello e super divertente come Luigi’s Mansion 3 in super sconto MENO 32% è davvero irripetibile! Taglio di prezzo esagerato, da 60 euro passa a 41 euro!

Acchiappa i fantasmi e acchiappa lo sconto!

Luigi’s Mansion 3 segue le avventure di Luigi mentre esplora l’oscuro Hotel Last Resort per salvare i suoi amici intrappolati e sconfiggere il malvagio Re Boo. Armato del suo fidato Poltergust G-00, una specie di aspirapolvere per fantasmi, Luigi dovrà affrontare una serie di sfide, risolvere enigmi e sconfiggere i fantasmi per progredire attraverso i vari piani dell’hotel.

Luigi’s Mansion 3 presenta anche una bella varietà di fantasmi, ognuno con le proprie abilità e debolezze, che richiedono strategie diverse per essere sconfitti. Alcuni fantasmi potrebbero essere più ostinati e richiedere una battaglia prolungata, mentre altri potrebbero essere più astuti e richiedere un approccio più tattico per essere catturati. Non c’è da annoiarsi, e come da tradizione Nintendo la rigiocabilità è molto alta!

Un’altra caratteristica interessante di Luigi’s Mansion 3, anzi un vero plus e punto di forza, è la modalità cooperativa per due giocatori, che consente a un secondo giocatore di controllare Gooigi, una versione gelatinosa di Luigi che può attraversare grate e altre superfici solide. Questa modalità aggiunge un elemento strategico in più al gioco, permettendo ai giocatori di collaborare per risolvere enigmi e affrontare sfide più complesse insieme. Anche in questo caso Nintendo è maestra nel non dimenticarsi mai della cara vecchia cooperativa in presenza, cosa questa per nulla scontata oggi!

Luigi’s Mansion 3 è un titolo ben fatto, longevo e molto divertente che offre un mix perfetto di avventura, puzzle e azione. Ma soprattutto è super scontato Amazon, meno 32%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.