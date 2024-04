Mac mini (2023) con M2: il BEST BUY del giorno su Amazon

Uno dei PC più venduti e apprezzati degli ultimi mesi è sicuramente il Mac mini (2023) che, nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da un SSD da ben 256 GB, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 729,00€.

Capite bene che il risparmio, in questo caso, è molto elevato, pari al 20% sul valore di listino. Fra le altre cose poi, citiamo una serie di vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano: pensiamo al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non finisce qui. Il device viene proposto ad un costo veramente eccezionale, praticamente da “best buy”. Con il costruttore avrete diritto alla garanzia di un anno (valida in tutti gli Apple Store del mondo), mentre con il rivenditore avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un PC consumer molto interessante, dotato di un processore Apple Silicon M2, coadiuvato dalla memoria unificata da 8 GB e da ben 256 GB di SSD interno. È dotato di tantissime porte sulla parte posteriore per una connettività senza limiti ed è piccolo e compatto così potrete trasportarlo ovunque. In confezione troverete il device con il cavo di alimentazione.

Con un prezzo di soli 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo device è un best buy senza paragoni; correte a comprarlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.