MacBook Air 15 pollici in arrivo alla WWDC, ormai sembra certo

Apple si prepara a svelare il tanto atteso MacBook Air da 15 pollici durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) del 2023, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Il nuovo laptop dovrebbe essere presentato insieme ad iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 e l’attesissimo visore AR/VR di Apple.

Nella sua newsletter di domenica, Gurman ha svelato i piani dell’azienda:

“Come parte di watchOS 10, l’azienda intende riportare i widget e renderli parte centrale dell’interfaccia. Questa nuova strategia debutterà alla WWDC a giugno, insieme alla presentazione di iOS 17, macOS 14, il MacBook Air da 15 pollici e, ovviamente, il tanto atteso visore per la realtà mista.”

Il ben informato reporter di Apple aveva già annunciato l’arrivo di nuovi MacBooks alla WWDC, ma questa è la prima volta che conferma esplicitamente che il MacBook Air da 15 pollici sarà presentato durante la conferenza, che inizierà con il keynote di Apple il 5 giugno.

Le voci sul MacBook Air da 15 pollici hanno preso piede all’inizio del 2021 e, secondo quanto riportato, la produzione dei pannelli del display si è intensificata negli ultimi mesi in vista del lancio. Come il modello da 13 pollici, anche il primo MacBook Air da 15 pollici sarà alimentato dal chip M2 standard, con diverse configurazioni GPU, secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo.

Non sono previsti cambiamenti nel design del MacBook Air da 15 pollici oltre alla maggiore dimensione del display. Il modello da 13 pollici presenta un notch nel display, una fotocamera da 1080p, una porta di ricarica MagSafe 3, due porte USB-C/Thunderbolt 3, un jack per cuffie da 3,5 mm, una tastiera Magic con meccanismo a forbice e pulsante Touch ID, un trackpad Force Touch e opzioni di colore che includono Midnight, Starlight, Space Gray e Silver.

Non ci resta che attendere ancora un mese per l’annuncio ufficiale del MacBook Air da 15 pollici, un prodotto che potrebbe risultare perfetto per gli utenti che preferiscono schermi più grandi rispetto ai classici 13 pollici, ma non hanno bisogno delle performance offerte dai MacBook della serie Pro.