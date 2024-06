MacBook Pro: upgrade col nuovo chip M4 per fine anno?

Apple potrebbe aggiornare la gamma MacBook Pro ai nuovi chip M4 entro la fine del 2024, stando alle tempistiche di produzione degli schermi OLED riportato dal solitamente affidabile analista insider Ross Young di Display Supply Chain Consultants in un post su X. Ad oggi Apple ha inserito il nuovo chip della famiglia Apple Silicon in un solo dispositivo, il nuovo iPad Pro.

Nel tweet Ross Young di Display Supply Chain Consultants ha affermato che i suoi recenti controlli sulla catena di fornitura indicano che la produzione dei display destinati ai MacBook Pro da 14″ e 16″ dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2024, in linea quindi con l’uscita per la cosiddetta “holiday season” americana.

Il report di Ross Young conferma quanto scritto dal solito e prolifico Gurman di Bloomberg qualche settimana fa. Secondo Gurman i chip avrebbero trovato la via dei nuovi MacBook Pro a fine anno, o al più tardi primi mesi del 2025. Nello stesso tempo Gurman ha affermato che Mac Mini con M4 e M4 Pro potrebbero arrivare sul mercato con le stesse tempistiche di quelle previste per MacBook Pro.

Se volete conoscere tutte le novità del nuovo macOS 15 presentate un paio di settimane fa nel recente WWDC 2024, dove è stato svelato anche il nuovo iOS 18 (e molto altro ovviamente), questo è link da seguire.