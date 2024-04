Macchina da Caffè: approfitta del SUPER SCONTO di oggi (-33%)

Se hai bisogno di acquistare una macchina da caffè che ti permetta di ottenere una bevanda sempre gustosa e cremosa a ogni utilizzo, devi assolutamente optare per quella che ti presentiamo oggi. Stiamo parlando del nuovo prodotto di Cecotec, oggi in vendita su Amazon con un ottimo sconto del 33%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 75,90€.

Macchina da Caffè Cecotec: acquistala subito sfruttando lo sconto di oggi

Questo prodotto di Cecotec si presenta con un bellissimo design vintage, una pompa a pressione italiana da 20 bar e potenza pari a 1350 W, così da poter ottenere la miglior crema che tu abbia mai bevuto in vita tua. Dispone di sistema di riscaldamento rapido di Thermoblock e manometro PressurePro, in modo che tu possa controllare la pressione in tempo reale. Compresa con la macchina, c’è anche un piroscafo regolabile con protezione per l’uso, così da poter schiumare il latte, emettere acqua calda per gli infusi e preparare dei gustosi cappuccini.

Dispone di un braccio filtrante con doppia uscita e due filtri, più un serbatoio dell’acqua da 1,5 litri da poter riempire facilmente una volta che l’acqua è terminata. Include anche un misurino con pressino per il caffè. Infine, troviamo anche un vassoio raccogligocce rimovibile, così da poter effettuare una pulizia facile della macchina. Il sistema di risparmio energetico ti consentirà di impostare lo spegnimento automatico e la modalità standby.

Acquista subito questo favoloso prodotto su Amazon: ancora per poche ore lo trovi in sconto sulla piattaforma di e-commerce con una detrazione del 33% sul prezzo finale, avendo la possibilità di spendere appena 75,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.