Mai troppo tardi per un set LEGO, soprattutto se costa pochissimo

Sei già alla ricerca di regali per tutti i membri della famiglia oppure si sta avvicinando il compleanno di qualcuno? Allora questo Capanno della volpe di LEGO Minecraft farà sognare i più piccolini o i fan sfegatati.

Non farti sfuggire questa occasione ed acquistalo su Amazon con il 5% di sconto arrivando a pagarlo solamente 18,99€.

Attiva un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano, che cosa stai aspettando?

I mattoncini più amati al mondo in tema Minecraft, il suo set LEGO a pochissimo

Minecraft e LEGO Ormai sono amati da tutti, grandi e piccini. In ogni casa c’è almeno una persona che conosci entrambi ed i più piccolini di sicuro avranno entrambi i giochi nella loro cameretta. Approfitta di questa offerta per fare un regalo super gradito e stai sicuro che farai un figurone. Questo set comprende 193 mattoncini LEGO con cui costruire un incredibile capanno a forma di volpe, naturalmente comprende anche diversi personaggi ed animali con cui giocare.

Tiene a mente però che come i set Lego di questo genere è consigliato l’uso a bambini al di sopra degli 8 anni a causa dei pezzi più piccoli. Divertiti a costruire in compagnia questo favoloso Capanno della volpe di Minecraft che può essere aggiunto ai tuoi altri set LEGO in modo da ampliare l’esperienza di gioco.

Non farti scappare questa occasione e acquista il prima possibile questo Capanno della volpe Minecraft allo straordinario prezzo di 18,99€ grazie alla promozione in corso. Ricordati che potrai usufruire della opzione regalo per spedire o ricevere questo set con un bellissimo imballaggio è un biglietto di augurio. Con Amazon Prime le spedizioni sono sempre veloci e gratuite in tutta italia.

