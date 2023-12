Mario Kart Live Home Circuit per NS in OFFERTA! Trasforma casa in una pista

Trasforma la tua casa in un circuito con Mario Kart Live: home Circuit, un modo tutto nuovo di giocare a Mario Kart! Ogni set include: 1 Kart, 4 porte, 2 segnali di curva, cavo di ricarica USB. Oggi benefici di uno sconto del 4%, quindi lo paghi solo 100,41 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri Mario Kart Live: home Circuit

Guida un Kart nel mondo reale con i comandi tradizionali di Mario Kart, Segui l’azione in prima persona grazie alla telecamera sullo schermo della console Nintendo Switch o sulla TV. Puoi giocare con amici per fino a quattro giocatori, a condizione che ogni giocatore disponga di un Kart, di una console Nintendo Switch e di una copia del software. Grazie alle porte incluse nella confezione, potrai dare la forma che preferisci al tuo circuito. Sfreccia tra abissi marini, distese desertiche e altri scorci del mondo di Mario Kart, sfidando i Bowserotti per il titolo di campione. Dai funghi, gusci rossi, monete d’oro, e tutti gli oggetti che hanno fatto la storia di Mario Kart tornano in una veste inedita e con effetti del tutto nuovi.

Gli effetti che si verificano nel gioco infatti avranno un effetto sul tuo kart nel mondo reale! Tra una curva e l’altra, fai attenzione ai tuoi avversari: se colpito da un guscio rosso, non solo perderai posizioni, ma anche il tuo kart nel mondo reale subirà gli stessi effetti. Osserva il tuo circuito dallo schermo della tua console Nintendo Switch o dalla TV, per un’esperienza di gioco con Mario Kart ancora più coinvolgente! Alternati con i tuoi amici per ottenere il tempo migliore su pista. Chi non è impegnato a controllare il kart può prendere parte alla competizione facendo il tifo per il nuovo concorrente oppure ostacolando la sua corsa con ostacoli sempre nuovi! Sperimenta combinazioni sempre nuove, per un divertimento illimitato.

