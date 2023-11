Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition, con il BLACK FRIDAY lo paghi LA META'!

Il Black Friday è in pieno svolgimento e non può non coinvolgere i prodotti legati al settore videogame, uno dei più attenzionati dagli utenti, a caccia di accessori o giochi in offerta. Qui parliamo dell’offerta relativa a Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch, che vede l’idraulico più amato del mondo salvare lo spazio e i suoi piccoli abitanti. Bene, grazie al Black Friday lo paghi la metà, 19,99 euro, grazie allo sconto del 48%! Puoi anche regalarlo per Natale, visto che la restituzione è stata prorogata al 31 gennaio 2024!

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch

Parliamo di Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch. La COSMIC EDITION include il gioco base e anche la raccolta Prestigio galattico: tre skin per armi esclusive ed elegantissime, da sbloccare immediatamente. Salva la galassia, fallo con lo stile che merita. Il Megabug è tornato, ma per fortuna questa volta è un set di 9 skin per arma! Prenota il gioco e personalizza il look delle armi nel gioco per mettere in mostra il tuo lato più oscuro. In questo pacchetto di elementi estetici c’è qualcosa per ogni Eroe della tua squadra. Incontra Mario e i Rabbids e costruisci la tua squadra ideale con tre Eroi scelti da un eclettico gruppo di nove, inclusi i preferiti di sempre Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e alcuni imprevedibili nuovi arrivati.

Sfrutta le abilità dei tuoi Eroi in un sistema di combattimento innovativo, che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Avventurati in un viaggio epico attraverso lo spazio con la tua astronave per riportare l’ordine nella galassia. Salva gli straordinari Spark, nati dall’unione degli Sfavillotti con i Rabbids, prima che Cursa li catturi! Usa le loro abilità e i loro poteri speciali durante la battaglia, dalle barriere di energia alle piogge di fuoco, per avere la meglio durante il combattimento.

