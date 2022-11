Mascherine FFP2, 50 pezzi a soli 0,25€ l'uno da prendere al volo

Che tu debba fare un lungo viaggio sui mezzi di trasporto, che tu viva in una città con alto tasso di smog o semplicemente ti senti più sicuro a continuare a utilizzarla nei luoghi più affollati, allora non farti scappare questa Confezione da 50pz di Mascherine FFP2.

Su Amazon le puoi acquistare allo straordinario prezzo di 0,25 centesimi l’una, pagando così la confezione solamente 12,74€. Di sicuro è un prezzo più che vantaggioso non credi? Affrettati ad acquistarle prima che esauriscano.

Sei hai un abbonamento Amazon Prime le riceverai a casa in tempi record grazie a una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Tieniti al sicuro da virus e smog con queste mascherine FFP2

Con l’epidemia abbiamo scoperto che utilizzare una mascherina quando non ci si sente bene può letteralmente salvare delle vite. Se ti senti più sicuro a continuare a utilizzarle nei luoghi più affollati anche se sei vaccinato allora ti consiglio questa offerta per acquistare una Confezione da 50pz di Mascherine FFP2 come quella di MEZORRISON.

Naturalmente le potrai usare anche in caso di semplice raffreddore per essere tranquillo di non contagiare nessuno, come è abitudine e buon gusto fare in Oriente, o per un giro in città se i livelli di smog sono particolarmente alti.

Questi dispositivi sono conformi alla normativa vigente con certifica CE 0370 e sono dotate di ben 5 strati con PFE > 95% che ti garantiscono un’alta protezione da particolati e microparticelle presenti nell’aria. La clip per il naso modellabile e l’elastico ergonomico ti regalano un buon comfort senza fastidi. Inoltre nella scatola troverai le mascherine confezionate singolarmente in modo da garantire la massima igiene e la comodità di portarne sempre una di ricambio con te nella tua borsa.

Acquista adesso su Amazon la tua Confezione da 50pz di Mascherine FFP2 di MEZORRISON allo straordinario prezzo di 12,74€ grazie ad risparmio del 20%. Con Amazon Prime le spedizioni sono sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.