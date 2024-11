Massima sicurezza con 4 Videocamere Blink Outdoor in svendita Black Friday (-60%)

Vuoi avere sempre casa sotto controllo, soprattutto quando sei in vacanza fuori città? Allora non farti scappare la promozione eccezionale sul Set da 4 Videocamere di sicurezza da esterno in HD Blink Outdoor! Oggi il kit è disponibile su Amazon a soli 123 euro con uno sconto bomba Black Friday del 60%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 186 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Parliamo di un’offerta davvero più unica che rara!

Set da 4 Videocamere di sicurezza da esterno in HD Blink Outdoor: modalità di installazione e di funzionamento

Il Set da 4 Videocamere di sicurezza da esterno in HD Blink Outdoor è perfetto per avere qualsiasi angolo di casa sotto controllo, soprattutto in vista delle prossime vacanze natalizie.

Ogni videocamera in HD è senza fili, alimentata a batteria, e ti offre la possibilità di monitorare la tua abitazione sia di giorno che di notte con la visione notturna a infrarossi. Inoltre ha una resistenza assoluta e non teme gli agenti atmosferici, quindi assicura un funzionamento perfetto sia con il sole che con la pioggia.

La configurazione del dispositivo è davvero semplice: bastano pochissimi minuti per cominciare ad utilizzarla e non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti. Inoltre ti consente di ricevere notifiche sul telefono quando rileva del movimento, ed è compatibile anche con Alexa quindi potrai semplicemente usare dei comandi vocali per monitorare la casa tramite i dispositivi compatibili.

