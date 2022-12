MasterChef: dove vederlo in streaming e su Sky

Ha preso il via la scorsa settimana la nuova stagione di MasterChef, il cooking show per eccellenza. Ad animarla sono 20 aspiranti cuochi provenienti da tutta Italia, alle prese con i fornelli e con qualche inevitabile imprevisto. È possibile vederla su Sky e su NOW, in diretta oppure on demand, anche provando Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro, attivando così una promozione che include, tra le altre cose, il meglio del cinema, dello sport e tutti i contenuti di altre piattaforme come Netflix e Paramount+.

Guarda in streaming la nuova stagione di MasterChef

I tre giudici, chiamati a commentare (e molto spesso a stroncare) i piatti preparati dai concorrenti in gara sono Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Qui sotto, proponiamo un video che raccoglie il meglio della prima puntata (e il peggio), in cui il trio ha già fatto capire che per i partecipanti al reality non sarà certo un’impresa semplice superare le prove che li attendono.

L’edizione 12 di MasterChef Italia si struttura in un totale pari a 12 puntate, per 24 episodi complessivi. Tra le novità, segnaliamo il ritorno del grembiule grigio. La produzione è curata da Endemol Shine.

Ecco cosa puoi fare per ottenere l’accesso alle puntate integrali di MasterChef e al resto del catalogo.

Approfittare subito della promozione che offre Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro;

dopo aver ricevuto il decoder, connetterlo alla rete Wi-Fi di casa;

attivare l’offerta;

non serve far altro, al termine del periodo sarà possibile abbonarsi o restituirlo, senza ulteriori spese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.