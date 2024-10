Maxi coupon sconto di 400€ sul Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame

È un vero e proprio concentrato di potenza che ti supporterà nelle pulizie domestiche come mai prima d’ora! Si tratta del Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 999 euro grazie ad un coupon di sconto di 400 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro.

Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Dreame X30 Ultra è uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato, ideale per rendere impeccabile casa in ogni angolo.

Si contraddistingue per un’enorme potenza di aspirazione da 8.300 Pa adatta allo sporco pesante che permette di pulire in un attimo tappeti, moquette o pavimenti con un’aspirazione che solleva oggetti fino a 5 kg. In questo modo potrai sbarazzarti definitivamente di peli, sporcizia e detriti ogni volta che vuoi.

Un’altra caratteristica di spicco è la Tecnologia MopExtend RoboSwing che permette di pulire lungo i bordi, negli angoli e raggiungere fino a 4 cm sotto a un divano basso.

Allo stesso tempo, la manutenzione è più semplice che mai essendo automatizzata: il robot, infatti, è in grado di svuotare il contenitore della polvere, riempire il serbatoio dell’acqua per il lavaggio dei pavimenti e lavare moci e vassoio di lavaggio con acqua calda a 60 °C. L’igiene, quindi, sarà sempre massima e i risultati impeccabili.

