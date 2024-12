Maxi offerta di fine Black Friday: Smartphone Poco C75 in svendita su Amazon

In occasione degli ultimi giorni della Settimana del Black Friday, puoi accaparrarti uno degli smartphone più innvoativi del momento ad un prezzo bomba! Si tratta del Poco C75, oggi disponibile su Amazon a soli 113 euro con un super sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Poco C75: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Poco C75 è uno smartphone Android che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche che accontentano anche gli utenti più esigenti.

In primis, è dotato di un innovativo processore octa-core che offre prestazioni fluide ed efficienti in qualsiasi settore, così da poter svolgere tutto in modo ottimale. Inoltre vanta una batteria potente da 5.160mAh che riesce ad accompagnarti per oltre 24 ore così da non avere preoccupazioni per una giornta intera anche se lo utilizzi in modo intensivo. Tra l’altro potrai ricaricarlo in un attimo ovunque tu sia grazie alla ricarica veloce a 18W.

Anche il display immersivo da 6,88 pollici non è da menoo e garantisce sempre un’esperienza cinematografica mentre guardi i tuoi contenuti multimediali preferiti.

In più, questo modello dispone di un comparto fotografico evoluto con doppia fotocamera che è in grado di catturare ogni dettaglio offrendoti foto e video più realistiche che mai, con tonalità brillanti e particolari minuziosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.