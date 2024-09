MediaTek: ecco quando verrà svelato il nuovo SoC Dimensity 9400

MediaTek ha ufficialmente annunciato che il suo chipset di punta, il Dimensity 9400, sarà lanciato il 9 ottobre. Lo slogan “AI Chip Leap” suggerisce che il chipset permetterà ai prossimi smartphone di fascia alta, come Oppo Find X8 e Find X8 Pro, di offrire funzionalità AI avanzate. Non di meno, il SoC in questione continuerà ad adottare un design con CPU a grandi core, come il suo predecessore, e utilizzerà l’architettura ARM ‘BlackHawk’, che dovrebbe garantire miglioramenti in termini di prestazioni. Per la produzione, MediaTek si affida al nodo di processo N3E (3nm) di TSMC.

MediaTek Dimensity 9400: tutto quello che sappiamo

Il Dimensity 9400 sarà dotato di un super core Cortex-X925 a 3,63 GHz, tre grandi core X4 a 2,80 GHz e quattro core A725 a 2,10 GHz. Per quanto riguarda la grafica, utilizzerà la GPU Mali-G925 Immortalis MC12. Inoltre, il chipset supporterà la memoria LPDDR5X da 10,7 Gbps, la più veloce del settore, che dovrebbe permettere agli smartphone di caricare più rapidamente app e giochi pesanti.

Secondo NanoReview, il chipset ha ottenuto punteggi di 2874 e 8969 nei test single-core e multi-core di Geekbench, rispettivamente. In termini di grafica, ha raggiunto 134 fps nel test GFX Aztec 1440P off-screen Vulkan, un miglioramento dell’86% rispetto all’Apple A18 Pro, che alimenta l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max. Questo suggerisce che il SoC in questione ha il potenziale per offrire un notevole miglioramento nelle prestazioni di gioco.

È importante notare che il punteggio è anche superiore del 41% rispetto al chip Snapdragon 8 Gen 3 dell’anno scorso. Il leaker di Weibo, Digital Chat Station, ha rivelato che le prestazioni della GPU erano superiori del 30% rispetto al Snapdragon 8 Gen 3 nel test 3D Mark, mentre il consumo energetico risultava inferiore del 40%.

Le prestazioni del ray tracing poi, sembrano essere migliorate del 20% rispetto alla generazione precedente. MediaTek ha già dimostrato di offrire prestazioni grafiche elevate lo scorso anno e il 2024 sembra non essere diverso. L’azienda sta inoltre lavorando a una nuova tecnologia di ray tracing per i suoi chip, comparabile alla tecnologia avanzata OMM (ray tracing accelerator) per PC, con il potenziale di migliorare ulteriormente la qualità grafica nei giochi su smartphone.