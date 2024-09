Mega coupon di sconto del 43% sul Caricatore USB C Baseus 4-in-1

Per avere tutti i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso, approfitta subito della promozione speciale sul Caricatore USB C Baseus! Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un coupon del 43% di sconto da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Caricatore USB C Baseus: massima energia per tutti i tuoi dispositivi

Il Caricatore USB C Baseus è uno strumento tech utilissimo e super versatile per avere sempre i tuoi dispositivi carichi e pronti all’uso.

Ha complessivamente 4 porte attraverso le quali poter caricare contemporaneamente 4 dispositivi diversi: nello specifico si tratta di 2 porte USB-C e 2 porte USB-A, con una potenza massima del connettore C2 che è di 100 W e quella massima del connettore C1 di 30 W.

La sicurezza è sempre garantita in quanto il caricatore utilizza la tecnologia GaN III (nitruro di gallio) che assicura alta efficienza di carica, bassa temperatura e protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento. Inotre è dotato della più recente tecnologia di controllo della temperatura BCT di Baseus per garantire che il dispositivo non si surriscaldi durante la ricarica.

La compatibilità è un altro punto di forza di questo modello Baseus tanto che può essere sfruttato davvero con una serie vastissima di dispositivik, tra cui MacBook Pro/Air Laptop, iPhone 15/14/13/12, iPad Pro, Samsung Galaxy S24 e così via.

