Meno di 30€ per le Cuffie da Gaming Over Ear JBL: l'affare è unico

Vuoi ottimizzare la tua postazione di gioco? Allora devi assolutamente provare le Cuffie da Gaming Over Ear JBL Quantum! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 29 euro con un mega sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Cuffie da Gaming Over Ear JBL Quantum: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie da Gaming Over Ear JBL Quantum rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi.

Dall’inseguimento dei nemici nei giochi FPS alle intense battaglie MOBA, questi auricolari con microfono amplificano ogni vittoria.

La loro compatibilità è davvero super estesa tanto che possono essere utilizzare su una vasta gamma di dispositivi che si tratti di PC, Mac, Xbox, PS4/PS5, Nintendo Switch, mobile e VR. Inoltre sono caratterizzate dall’esclusiva QuantumSOUND Signature di JBL, progettata per offrire un paesaggio sonoro coinvolgente e realistico, per un vantaggio competitivo in ogni battaglia.

Allo stesso tempo, il microfono è rimovibile quindi consente una comunicazione multigiocatore chiara, in modo da poter radunare le truppe e gli avversari in modo efficiente.

Un’altra caratteristica importante di questo modello è la comodità: parliamo, infatti, di cuffie leggere, dotate di morbidi cuscinetti in Memory Foam e di un archetto in tessuto traspirante. Questo vuol dire che potrai utilizzarle anche per lunghe sessioni di gioco sempre nel massimo comfort.

