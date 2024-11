Meno di 50€ per la Friggitrice ad Aria Cecotec: offerta bomba su Amazon

È il momento giusto di rivoluzionare il tuo modo di cucinare con un dispositivo che è ormai un must-have in casa! Parliamo della Friggitrice ad Aria calda Cecotec, oggi disponibile su Amazon a soli 49 euro con un super sconto del 23%.

Friggitrice ad Aria calda Cecotec: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria calda Cecotec è un must-have in cucina che permette di preparare qualsiasi pietanza con un solo cucchiaio di olio per risultati più sani.

Si caratterizza per la sua potenza da 1700 W e l’innovativa tecnologia PerfectCook di aria calda che circola dall’interno e con uscita dagli orifizi posteriori così da poter avere risultati impeccabili, con tutti i cibi che risulteranno croccanti all’esterno e morbidi all’interno.

Inoltre il dispositivo è dotato di una vaschetta interna con superficie di cottura di 5,5 litri, quindi abbastanza grande per poter preparare pranzi e cene per tutta la famiglia in una volta sola.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima anche per i principianti in cucina: basti pensare che soo a disposizione ben 8 modalità predefinite che stabiliscono tempi e temperatura necessari per cucinare differenti tipi di alimenti. In più è presente un termostato per regolare la temperatura da 80ºC a 200 ºC, con un timer configurabile da 0 a 60 minuti.

