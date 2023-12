Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch ORA a SOLI 49 euro!

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 riunisce i primi fantastici capitoli del mitico videogame Metal Gear. Ora su Nintendo Switch lo paghi con uno sconto del 17%, quindi solo 49,98 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: le caratteristiche

Ritorna alle origini dello stealth-action. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 riunisce gli inizi della serie di METAL GEAR in un unico pacchetto. Infiltrati nelle basi nemiche di tutto il mondo, completa le missioni in maniera furtiva e vivi l’avvincente storia cinematografica della serie di METAL GEAR. Il Volume 1 include i titoli originali che hanno dato inizio alla serie di METAL GEAR: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (incluso le VR Missions/Special Missions), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection) e molto altro contenuto bonus! Questa raccolta include le versioni classiche dei giochi con alcune lievi modifiche ai contenuti protetti da copyright. Le varianti regionali dei titoli sono disponibili come download aggiuntivi.

Il contenuto bonus include il primo titolo della serie METAL GEAR, un libro di sceneggiature che contiene il testo in-game di ciascun titolo e un libro Master che dettaglia la storia e i personaggi. Il Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel è un fumetto digitale completamente doppiato che rappresenta gli eventi di Metal Gear Solid attraverso pannelli animati dinamicamente e splendidamente realizzati, seguito da Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel che approfondisce gli eventi del sequel.

