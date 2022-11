Metti la casa al sicuro con il videocitofono Arlo a meno di 60€ (-70%)

Anche se negli ultimi due anni gli episodi di furto sono diminuiti, l’effetto pandemia è destinato a svanire già da questo Natale, quando complice la fine delle restrizioni torneremo alle nostre vecchie abitudini (ladri compresi). Lo stesso discorso vale per le truffe ai danni delle persone anziane, spesso e volentieri prese di mira in questo periodo, con la scusa degli auguri o della consegna del regalo. Per fortuna esiste un rimedio tanto efficace quanto economico, soprattutto oggi che è in sconto del 70%: il videocitofono Arlo, in queste ore in vendita su Amazon al prezzo di 59,99€ invece di 199,99€. Non sappiamo ancora se sia un errore di prezzo, sappiamo però che se aspetti ancora rischi di farti scappare un’offerta a dir poco irripetibile.

Arlo Video Doorbell, vedi sempre cosa succede davanti alla tua porta

Con Arlo Video Doorbell ciò che succede davanti alla tua porta non ha più segreti. Il citofono Wi-Fi di videosorveglianza è in grado di rilevare qualsiasi tipo di movimento sospetto, inviandoti una notifica immediata sullo smartphone e registrando in tempo reale un breve video, da guardare sullo smartphone o sul tablet. Grazie alla videocamera con visuale a 180 gradi, vedi sempre chi ha suonato al campanello, dalla testa ai piedi, inclusa l’eventuale presenza di altre persone. Il videocitofono Arlo funziona sia di giorno che di notte, con il bel tempo o le intemperie, assicurandoti un utilizzo 24 ore su 24.

Il modello in vendita al prezzo di 59,99€ è di colore bianco e include 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, il piano in abbonamento di Arlo per una copertura illimitata della videocamera. Se preferisci, in vendita c’è anche il modello di colore nero, in offerta al prezzo di 55,03€.

Cogli al volo l’offerta di Amazon su Arlo Video Doorbell: il videocitofono Wi-Fi smart è scontato in queste ore del 70% e costa meno di 60€ (invece di 199,99€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.