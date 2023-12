Microfono Gaming Epos per Pc, Mac e console a QUASI REGALATO: restano pochi pezzi!

Epos B20 è un ottimo microfono gaming, con cavo da 2,9 m, usb c di alta qualità con controlli audio. Compatibile con pc, mac e ps4/5. Supporto incluso, colore grigio. Il prezzo è scontato del 67%, quindi lo paghi solo 45,70 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Microfono Epos B20: le caratteristiche

La modalità di pickup cardioide attenua il rumore di fondo in modo che la voce risulti forte e chiara, mantenendo la gamma di frequenza costante e producendo toni bassi caldi e toni alti nitidi e brillanti. Adattati all’istante ai mutevoli scenari di gioco: regola facilmente il volume, il guadagno, il modello di pickup o disattiva completamente il microfono utilizzando i comandi integrati. Il B20 cattura l’audio a una frequenza di campionamento di 48KHz – 48.000 misurazioni del segnale audio al secondo – che riproduce comodamente l’intera gamma di frequenze udibili dall’uomo, utilizzando una risoluzione di 24 bit (16 milioni di valori diversi) piuttosto che il più comune standard a 16 bit (65.000 valori diversi).

Si tratta di una precisione 256 volte superiore, che fornisce un segnale audio dinamico, ricco e chiaro con una qualità da studio radiotelevisivo, che cattura ogni sfumatura della voce umana. Monitora il mix audio in tempo reale con il jack per cuffie integrato nel B20, quindi utilizza il feedback per regolare l’audio e ottenere un’uscita perfettamente bilanciata. Ciascuno dei quattro modelli attiva una parte diversa del microfono, ottimizzando l’esperienza di ricezione audio per streaming in solitaria, trasmissioni con partner, paesaggi sonori immersivi e altro ancora. Posiziona il microfono a qualsiasi angolazione: verso l’alto, il basso o lateralmente. Non è solo dotato di un pratico supporto da tavolo, ma ha anche una filettatura standard da 3/8″ che ne consente il montaggio su braccio.

