MicroSD Samsung PRO Endurance per telecamere a soli 9€: sconto folle del -60%

A pochissime ore dalla fine del Black Friday, Amazon ha lanciato una mega offerta da non lasciarsi scappare! Al momento la Scheda MicroSD da 64 GB Samsung Memorie PRO Endurance è disponibile a soli 9 euro con uno sconto bomba del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è davvero speciale ma fai in fretta, le scorte sono quasi in esaurimento!

Scheda MicroSD da 64 GB Samsung Memorie PRO Endurance: storage extra e massima affidabilità

La Scheda MicroSD da 64 GB Samsung Memorie PRO Endurance in sottocosto su Amazon rappresenta un’ottima unità di storage extra per tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

Nello specifico, questa scheda è progettata specificamente per le telecamere quindi è ideale per dash cam, action cam, telecamere di sorveglianza e sicurezza, CCTV, body cam e così via. Inoltre è sorprendentemente affidabile ed assicura fino a 140.160 ore di registrazione e riproduzione in 4K e Full HD a 1080p.

Grazie alla velocità di lettura e di scrittura, la PRO Endurance ottimizza la gestione di file video anche di grandi dimensioni. In più, grazie al supporto Full HD e 4K, i tuoi momenti più importanti saranno ripresi con un livello di dettaglio e nitidezza senza paragoni.

La sicurezza dei dati è garantita grazie ad una garanzia limitata fino a 5 anni. Allo stesso modo, la scheda risulta essere super resistente anche a condizioni atmosferiche proibitive: dispone, infatti, di resistenza ai magneti, ai raggi X, all’acqua, alle cadute e alle temperatura estreme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.