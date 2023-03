Mini console classic stile Nintendo, 620 giochi e 2 Joypad: must have per nostalgici (16€)

Se siete appassionati di vecchi videogame o volete introdurre i vostri figli o i vostri nipotini al mondo dei videogiochi, allora non sottovalutate l’offerta che vi segnaliamo oggi. Questa splendida mini console dal gusto retro’, che ricorda una delle prime piattaforme da gioco di Nintendo, è l’ideale in tal senso. Pensate, include 620 videogiochi classici che vi consentono di divertirvi tutto il giorno, più due controller per divertirsi in compagnia. Il tutto alla modica cifra di 1ù6€ comprese le spese di spedizione via Prime. Pazzesco, no?

Il ritorno di tanti classici a 16€

Questa console è un omaggio al periodo di massimo splendore degli anni ’80 del personal computer a 8-16bit, non a caso la sua struttura è in particolare ispirata a quella del vecchio Nintendo, che presentava una CPU e una serie di chip personalizzati per produrre audio e video all’epoca di prim’ordine. Inclusa nella piattaforma ci sono 620 classici videogame che hanno fatto la storia del famoso home computer, tutti selezionabili da un carosello semplice da usare.

Tra i vari titoli ci sono Another World, Super Mario, Double Dragon e Contra. Inoltre sono incluse nuove opzioni come “Salva e riprendi il gioco” in qualsiasi momento, per aiutare i neofiti a finire alcuni dei classici più difficili. Dulcis in fundo la mini console viene fornita con due Joypad di precisione a 8 pulsanti. La console è anche piccola e compatta, dunque facilmente trasportabile dove volete: le dimensioni del prodotto sono infatti di circa 12,5 x 10 x 4 cm e il peso è di circa 245 gr.

Inoltre è super facile da usare: basta collegarla alla TV tramite una porta di ingresso AV (in alternativa potete comprare a parte un adattatore HDMI come questo), inserire l’alimentatore incluso nella scatola alla fonte di alimentazione, collegare il controller e via, potete avviare subito il gioco. Il tutto, lo ripetiamo, alla modica cifra di 16€ comprese le spese di spedizione via Prime.

