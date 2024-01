Mini PC Intel Core i9 a META' PREZZO su Amazon: sfrutta il COUPON del 50% prima che scada!

Mini PC Intel Core i9-11900H è davvero incredibile: fino a 4,9GHz, 16GB DDR4 512GB SSD, 24 MB Cache, WiFi6/BT5.2/Multi-Mode/Dual Fans/RGB. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo grazie al coupon del 50%, quindi lo paghi solo 479,50 euro!

Caratteristiche prodotto

AD08 Mini PC i9 ha scelto uno dei cessori più potenti dell’attuale generazione Tiger Lake. Il modello 11900H offre 𝟐𝟒 𝐌𝐁 di cache L3 e 8 core, e fino a 16 thread paralleli sono possibili tramite Hyper-Threading. La velocità di base è di 2,5 GHz, massima di 𝟒.𝟗 𝐆𝐇𝐳 !11900H offre il 50% rispetto all’i7.Ottenete le prestazioni di cui avete bisogno, dove ne avete bisogno, sia che siate giocatori, creatori o utenti quotidiani. L’Intel Core i9 11900H è alla pari con le prestazioni del “Ryzen 9” nella maggior parte dei compiti, se non migliore. Sarà più potente, garantendo maggiore velocità ed efficienza. I 24 MB di cache L3 dell’11900H sono ottimi per le prestazioni con i più recenti giochi ad alta intensità grafica. Ciò significa che gli appassionati potranno giocare con facilità a giochi come APEX, DOTA2, RUST,GTA5, Baldur’s Gate e altri ancora. Questo mini pc gaming ha tre modalità che possono essere regolate in base alle prie esigenze. Modalità silenziosa, il suono della ventola è basso fino a 35db e la potenza del mini pc è ridotta a 20-30W, risparmio energetico intelligente; Modalità automatica, adatta a getti di lavoro o di intrattenimento di media entità, la potenza del mini pc è impostata su 30-40W. La modalità Performance consente di aumentare la potenza a 40-55W e di migliorare l’esperienza di gioco.

E’ appositamente dotato di doppia ventola. La ventola e i tubi di raffreddamento e altri componenti forniscono una dissipazione del calore più efficiente e più veloce per i giochi intensi! La torre del mini gaming pc offre 5 diverse modalità di illuminazione: 𝐀𝐔𝐓𝐎/𝐎𝐅𝐅/𝐀𝐫𝐜𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞𝐧𝐨/ 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐨/𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨. Gli effetti luminosi RGB regolabili offrono una gamma completa di atmosfere! Dotato di 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝟔 (802.11ax) può coprire 2,4/5GHz, circa 2,5 volte più veloce del WiFi 5 e la velocità di trasmissione è fino a 9,6Gbps, bassa latenza e maggiore stabilità. 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 𝟓.𝟐 migliora la velocità di trasmissione e aumenta la distanza di lavoro effettiva, consentendo di collegare più rapidamente altri dispositivi wireless (cuffie, mouse, tastiera, ecc.). Adotta una porta LAN da 2,5 Gbps, 3 volte superiore alla rete Gigabit tradizionale. E’ dotato di RAM a 3200MHz, che è il 20% più veloce della RAM a 2666MHz e supporta il doppio canale, espandibile fino a 64GB (32GB + 32GB). Preinstallato con 512GB M.2 2280 NVME SSD, la velocità di trasmissione dei dati è 20 volte più veloce di un normale SSD SATA, che può migliorare notevolmente l’avvio del pc gaming e la velocità di risposta delle applicazioni. Mini PC viene fornito con Sistema W11 preinstallato, supporta anche 10, Linux, Ubuntu, Auto Power On, RTC Wake Settings e Wake On LAN. Il gaming pc da gioco i9 è solo 3,06*5,89*7,42 pollici, e la potenza è solo 1/4 dei computer tradizionali. Interfacce multiple: 2 x HDMI, 1 x Type-C,1 x porta DC,1 x LAN, 4 x USB 3.0, 1 x ingresso/uscita audio. Supporta tre monitor 4K contemporaneamente per il multitasking, i giochi e per godere di immagini più nitide e realistiche.

