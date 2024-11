Mini Power Bank Anker a soli 25€: lo sconto schock è del -54%

Per avere una fonte di energia sempre con te, soprattutto se sei spesso fuori casa, prova il Mini Power Bank Anker! Oggi lo trovi su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 54%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli potrebbero terminare a breve!

Mini Power Bank Anker: massima energia a portata di mano

Il Mini Power Bank Anker è un concentrato di energia che ti permette di avere una fonte di ricarica sempre a portata di mano, soprattutto se sei spesso fuori casa o in viaggio per lavoro.

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per la sua potenza enorme di 10.000 mAh che permette di ricaricare qualsiasi dispositivo in un batter d’occhio. Inoltre ha una forma super compatta di 10,4 × 5,2 × 2,6 cm, quindi potrai inserirlo in tasca o in borsa nella massima comodità.

Nella promozione è incluso il cavo USB-C per ricaricare smartphone, tablet e laptop e ricaricare il power bank stesso, così da soddisfare tutte le tue esigenze di ricarica in ogni momento e ovunque tu sia.

In più, grazie alla ricarica rapida da 30 W in entrambe le direzioni, è possibile incrementare l’energia del caricatore al 50% in soli 45 minuti o ricaricare il tuo iPhone 14 in 30 minuti al 50% della batteria.

Per finire, questo articolo è anche super green in quanto, attraverso un’attenta selezione dei materiali e dei metodi di produzione, il rivestimento esterno è realizzato per l’80% di plastica riciclata (PCR) per ridurre consapevolmente le emissioni di carbonio.

Oggi il Mini Power Bank Anker lo trovi su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 54%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli potrebbero terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.