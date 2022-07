Mini ventilatore: con questo caldo afoso è la SALVEZZA in borsa (15€)

Un mini ventilatore di nome e di fatto, ma che venticello che riesce a regalarti!

In una stagione calda come questa è uno di quei gadget che pensi di non volere, ma appena provi ti ritrovi a non abbandonarlo più. Nello specifico, ti solleva dall’afa più totale senza mai infastidirti e negli eventi si rivela una giocata d’astuzia.

In promozione su Amazon, se ne approfitti al volo te lo porti a casa con appena 14,99€ quindi cosa stai ancora aspettando?

Non ti preoccupare delle spedizioni, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Mini ventilatore portatile: tienilo in borsa o nello zaino

Piccolo ma con tutta la potenza che stavi cercando. Occupa il minimo spazio quindi da avere a portata di mano è semplicissimo, soprattutto se ti aspetta una giornata lunga sotto il sole o un evento come un matrimonio.

Questo mini ventilatore ha 3 velocità in totale tra cui puoi decidere in modo da avere una brezza leggera o a tutta forza e non farti venire mai il mal di testa per la potenza eccessiva. Dell’autonomia non preoccuparti: con la sua batteria ricaricabile dura fino a 8 ore consecutive. Cosa succede se si scarica? Lo colleghi all’alimentatore del tuo smartphone o del PC e torna operativo in un nonnulla.

Leggero e silenzioso, ti permette di goderti l’esteta senza più sudare.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e porta a casa il tuo mini ventilatore ricaricabile a soli 14,99€. Il ribasso fa scendere il prezzo e ti fa concludere un affare mentre le spedizioni sono completamente gratuite. Ti basta avere Prime attivo sul tuo account non solo per azzerare i costi aggiuntivi ma anche per ricevere il pacco a casa in uno o due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.