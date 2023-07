Mini ventilatore USB da 20 ORE di utilizzo: con 13€ salvi l'estate

Rimani al fresco anche nelle ore più calde e se sei fuori casa grazie a questo mini ventilatore USB di cui non fare a meno. Lo metti in tasca o in borsa e quando ne hai bisogno lo tiri fuori così, in un attimo, hai la tua brezza personale.

Approfitta delle ultime ore dei Prime Day 2023 per ottenere il prezzo migliore. Ora in sconto, se lo aggiungi al carrello subito lo paghi appena 13,72€. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Mini ventilatore USB: la tua salvezza in formato tascabile

Come già ti ho detto, questo ventilatore USB è speciale perché ha dimensioni veramente compatte. Per questo motivo puoi portarlo sempre dietro senza scendere a compromessi e se per caso fa troppo caldo… Lo tiri fuori e lo attivi.

Semplicissimo da utilizzare, ha al suo interno una mega batteria che ti regala fino a 20 ore di utilizzo complessive. Conta che hai a portata di mano anche 3 velocità che cambi con un semplice click sul tasto disponibile.

Non ti preoccupare perché si ricarica in modo semplicissimo: attaccalo allo stesso alimentatore del tuo smartphone e il gioco è fatto. Il qualche ora torna pimpante e funzionante.

Non perdere questa occasione, rimani al fresco anche nelle ore più calde di queste settimane. Porta a casa il tuo mini ventilatore USB con i Prime Day 2023. Lo sconto terminerà presto quindi collegati subito per acquistarlo a soli 13€.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.