MiniPC a meno di 150€? Sì è possibile: ecco la promo più interessante!

Grazie ai MiniPC oggi è possibile allestire una postazione di lavoro con pochissimi euro rispetto al passato. Ecco la promo che sconta il NiPoGi con processore Intel N95 e lo propone a soli 149,55€ di sconto. Il ribasso Amazon è del 25%! Ottima promozione se consideriamo il rapporto qualità/prezzo e le caratteristiche tecniche del device. Vi diciamo subito che si tratta del prodotto perfetto per chi non ha esigenze lavorative esagerate, ma svolge un lavoro da scrivania tradizionale.

Qualità a prezzo bassissimo: ecco il MiniPC targato NiPoGi!

Molti associano il modo dei MiniPC al risparmio. In questo caso è verissimo, ma esistono modelli ben più costosi. Il modello in promo oggi è il NiPoGi con processore N95 Intel dalle ottime qualità e dal consumo energetico limitatissimo.

Il computer arriva con a bordo 8 GB di RAM DDR4 e ben 256 GB di memoria SSD M.2. In generale, parliamo di un device molto interessante se pensiamo al prezzo e al suo utilizzo.

Si tratta di un modello perfetto per essere utilizzato come PC da scrivania a casa per navigazione web e scrittura di testi. Alcuni invece potranno utilizzarlo come piccolo web server in grado di gestire servizi o case domotiche in modo ottimale. In generale, scovare un PC a meno di 150€ è davvero difficile: questo modello però unisce all’ottimo prezzo, prestazioni di buon livello e consumo energetico molto basso.

Ottima la dotazione di porte posteriore che permette di collegare il MiniPC a monitor, reti LAN e dispositivi USB-A.

Approfitta subito della promo in corso su questo MiniPC NiPoGi e risparmia il 25% su Amazon sul prezzo di acquisto! Oggi questo magnifico prodotto costa solo 149,55€! Non aspettare: acquistalo subito!

