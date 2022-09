Monitor Curvo Benq Mobiuz con risoluzione 2K: oltre 300 euro di sconto Amazon

Goditi esperienze di gioco fluide e coinvolgenti con il monitor da gioco BenQ MOBIUZ da 27″ con display curvo. Caratterizzato da un design curvo e angoli di visualizzazione orizzontale e verticale di 178°, questo monitor con risoluzione 2560 x 1440 QHD riempie l’intero campo visivo mentre la tecnologia di ottimizzazione HDRi, la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms riducono l’effetto mosso della grafica durante le scene d’azione veloci. Acquistalo su Amazon a soli 299,00€ invece di 619,00€.

Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro aiuta a ridurre lo screen tearing. I tuoi giochi, foto e video risultano più dettagliati con la gamma dinamica elevata certificata VESA DisplayHDR 400, che fornisce immagini realistiche con luci luminose e ombre profonde. La grafica di fascia alta è completata da un coinvolgente sistema audio 2.1 che include più preimpostazioni per ottimizzare la tua esperienza di intrattenimento. Altre caratteristiche includono le tecnologie BenQ Eye-Care, che riducono le emissioni di luce blu e f licker dallo schermo per mantenere gli occhi rinfrescati durante sessioni di gioco prolungate.

Il design curvo 1000R funziona con angoli di visione orizzontale e verticale di 178° per riempire il tuo campo visivo. Con la sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il tempo di risposta MSRP di 1 ms e la tecnologia di ottimizzazione BenQ HDRi, questo monitor è progettato per ridurre al minimo l’effetto mosso e offrire esperienze di gioco fluide. Altre caratteristiche includono un rapporto di contrasto statico di 3000:1 e una luminosità di picco di 400 cd/m² in modalità HDR.

Il pannello da 27 VA offre 16,7 milioni di colori con supporto della gamma dinamica elevata, coprendo il 90% dello spettro DCI-P3 per immagini realistiche che presentano bianchi luminosi e neri profondi. La certificazione VESA DisplayHDR 400 è uno standard del settore che garantisce che questo display abbia un livello di luminosità di picco minimo di 400 cd/m² insieme a una gamma di colori, profondità di bit e valori di tempo di salita specifici per un’elevata precisione del colore e contrasto.

Inoltre è presente la tecnologia FreeSync che consente al monitor di regolare dinamicamente la propria frequenza di aggiornamento in base alla frequenza dei fotogrammi emessa dalla scheda grafica. Presente anche il sistema audio True Sound integrato che comprende altoparlanti stereo da 2 W, un subwoofer da 5 W e un DSP. Approfitta ora dello sconto del 52% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

