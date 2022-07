Monitor curvo MSI ARTYMIS 242C con Refresh Rate a 165hz ad un prezzo folle su Amazon

L’Optix MAG24C di MSI è un monitor curvo da 24 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 165 Hz con tecnologia FreeSync. Un monitor che offre prestazioni di gioco solide con una risposta rapida, un movimento fluido ed un contrasto elevato. Puoi trovarlo ora su Amazon a soli 191,98€ invece di 299.

Grazie al display curvo ed un raggio di 1.800R è più sottile di quanto ti aspetteresti. Non creerà lo stesso effetto di un display 21:9 curvo in modo simile, ma avvicina i lati quanto basta affinché la tua visione periferica non debba lavorare duramente.

La risoluzione del monitor è di soli 1.920 x 1.080 pixel, ma con le sue dimensioni e la densità è di 93ppi dettagliati la differenza di nota. Non è troppo lontano da un monitor QHD (Quad HD, 2.560 x 1.440) da 27 pollici, che offre 109ppi. L’obiettivo sono le prestazioni. La risoluzione FHD significa funziona benissimo anche vicino a schede video convenienti, il che è fondamentale poiché il FreeSync funziona da 60-144 Hz.00.

Il MAG24C adotta anche un approccio interessante: non offre HDR né pubblicizza DCI-P3; tuttavia, i test hanno dimostrato che è in grado di eseguire il rendering di oltre l’83% della gamma DCI-P3.

Per quanto riguarda il montaggio, basta un cacciavite a croce. Il montante si aggancia al pannello VESA da 75 mm. Se desideri utilizzare un braccio o una staffa aftermarket, avrai bisogno di quattro bulloni e un adattatore di dimensioni adeguate. Il pacchetto include un alimentatore esterno che include un cavo di alimentazione IEC standard. Sono inclusi anche i cavi HDMI e DisplayPort e una piccola clip per tenere in ordine i cavi. Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 36%, e se sei cliente Prime ricorda che hai a disposizione la spedizione gratuita in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.