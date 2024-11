Monitor da 24 pollici MSI scontatissimo al -38%: lo paghi meno di 80€

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro, di studio o di gioco con il Monitor da 24 pollici MSI PRO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Monitor da 24 pollici MSI PRO: funzionalità e specifiche tecniche

Il Monitor da 24 pollici MSI PRO dispone, innanzitutto, di un pannello IPS con risoluzione Full-HD e un’alta refresh rate di 100Hz per ottimizzare la visualizzazione in qualsiasi condizione di luce esterna.

Con questo display avrai la possibilità di vivere sempre un’esperienza cinematografica anche grazie ad una serie di funzioni certificate da TÜV Rheinland Eye Comfort tra cui l’alta qualità dei colori, i filtri hardware Less Blue Light PRO e la tecnologia antiflicker. Tra l’altro dispone di trattamento antiriflesso della superficie per risultati ancora più realistici.

Anche la modalità di installazione è più semplice che mai grazie ad un supporto VESA da 75 mm per il montaggio a parete o su braccio. In più è possibile scegliere tra un orientamento verticale o orizzontale grazie a questo supporto regolabile in 4 direzioni diverse.

L’audio non è da meno in quanto il dispositivo è dotato di Altoparlanti incorporati da 3 W che offrono un’esperienza sonora davvero immersiva così da farti sentire al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu scelga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.