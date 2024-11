Monitor Full HD PHILIPS al suo minimo storico: lo porti a casa a meno di 90€

Amazon ha lanciato una promozione pazzesca su un display di ultima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo super conveniente! Si tratta del Monitor Full HD PHILIPS da 27 pollici, al momento disponibile al minimo storico di 89 euro grazie ad un maxi sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Monitor Full HD PHILIPS da 27 pollici: specifiche techiche e funzionalità

Oggi su Amazon è possibile acquistare l’innovativo Monitor Full HD PHILIPS da 27 pollici al suo prezzo minimo storico.

Questo display garantisce una visualizzazione impeccabile anche per ore grazie alle tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode che riducono l’affaticamento degli occhi e nel contempo aumentano il comfort visivo. In più la sincronizzazione adattiva dell’immagine garantisce l’assenza di screen tearing così da avere risultati sempre eccezionali.

Inoltre il dispositivo vanta una risoluzione FHD oltre ai colori ad alto contrasto del potente pannello VA: questo vuol dire che le immagini risultanto sempre super nitide e brillanti con qualsiasi condizione luminosa esterna. È dotato, per di più, di altoparlanti stereo da 2 watt che offrono un’esperienza audio immersiva per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale.

La versatilità del monitor non è da meno: ha un’uscita per le cuffie ed è compatibile con il supporto staccabile VESA 100×100 così da poterlo posizionare ovunque per utilizzarlo al meglio sia in ufficio che a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.