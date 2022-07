Monitor Gaming BenQ EX2710S: 130 euro di sconto su Amazon

La serie Mobiuz di BenQ è la nuova lineup di monitor di fascia alta. Se stai cercando un nuovo display da gioco FHD in grado di gestire il gioco competitivo, vale la pena dare un’occhiata a questo prodotto su Amazon. Ora in offerta a soli 199,99€ invece di 329,00€.

Il BenQ Mobiuz EX2710S è composto principalmente in plastica. È facile da montare e si può regolare in inclinazione, rotazione e altezza.

Lo schermo risulta essere molto moderno grazie alla cornice sottile lungo i lati e la parte superiore. BenQ ha spostato il sensore di luce ambientale nella parte inferiore del display per evitare che venga coperto da una webcam. La cornice inferiore ospita un pulsante HDRi e ha il sensore di luce sottostante; un aspetto pulito nel complesso.

Dietro il display sul lato destro c’è un pulsante di accensione, un joystick OSD e una selezione rapida dell’input. BenQ ha un comodo menu rapido che si apre con una semplice pressione del joystick; può essere personalizzato con diverse opzioni di impostazione nel menu più profondo. Il menu rapido ti offre anche una panoramica della frequenza di aggiornamento, della sincronizzazione adattiva e della modalità HDR. E’ anche compatibile con la tecnologia FreeSync di AMD.



Nel menu è opossibile gestire l’audio e il sensore di luminosità. Ci sono inotlre oltre 20 livelli di riduzione della luce blu. Il sensore “Brightness Intelligence +” (B.I.+) può anche essere ottimizzato (o completamente disabilitato se si preferisce la luminosità statica) per la sensibilità alla luce ambientale.

L’EX2710S viene fornito con un paio di altoparlanti integrati da 2,5 W che risiedono lungo il bordo inferiore del monitor. Sono ottimi per ascoltare musica e ascoltare le conferenze quando ci si trova a lavoro.

Disponibili nove preset di modalità colore, 10 se includi il profilo personalizzato che puoi impostare tu stesso. Sono presenti due HDRi e un preset HDR standard, oltre a modalità per FPS, RPG, Racing, sRGB, MacBook ed Epaper. Se preferisci non dover impostare le cose da solo, questi preset dovrebbero essere sufficienti. Tuttavia, l’impostazione di un profilo personalizzato per colore, luminosità, contrasto, nitidezza, gamma e altro dovrebbe soddisfare coloro che desiderano un aspetto perfetto.

Il pannello da 27 pollici è piacevole da guardare, indipendentemente dalla modalità colore. Il display ha una risoluzione di 1920×1080 (FHD) e ha 82 pixel per pollice (PPI). La risoluzione FHD consente di raggiungere una frequenza di aggiornamento più elevata nei giochi: infatti può arrivare fino a 165 Hz. Puoi trovarlo in offerta su Amazon in sconto del 39%, e se sei cliente Prime la spedizione è gratuita!

