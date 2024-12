Monitor Gaming da 27" MSI a quasi metà prezzo: oggi lo paghi 190€ in meno

Uno dei display da gaming più all’avanguardia sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Monitor Gaming da 27″ MSI, al momento su Amazon a soli 209 euro con uno sconto bomba del 47%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Monitor Gaming da 27″ MSI: funzionalità e specifiche tecniche

Il Monitor Gaming da 27″ MSI è un concentrato di energia, perfetto per ottimizzare al massimo la tua postazione di gioco.

Innanzitutto supporta impostazioni di gioco ultra-realistiche con una gamma ottima di 1,07 miliardi di colori (150% sRGB, 98% DCI-P3) ed un contrasto dinamico HDR Ready. Questo vuol dire che le immagini saranno più vivide che mai, e che potrai immergerti nell’azione vivendo tutto come se fossi presente in prima persona.

Inoltre vanta un pannello IPS quadruplo ad alta definizione 2560 x 1440 Rapid (16:9) con refresh rate di 180 Hz che garantisce un tracking fluido di mira e di movimento. Allo stesso tempo il tempo di risposta GtG di solo 1ms è ottimo per vincere ogni competizione, anche quella più complessa.

Dal punto di vista del design, questo modello ha bordi sottili e si caratterizza per un’illuminazione ambientale Mystic Light RGB e un supporto regolabile in 4 direzioni. In più, MSI Gaming Intelligence App permette un accesso rapido via hotkeys alle impostazioni e ai profili del display.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.