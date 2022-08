Monitor LG 34" UltraWide 21:9 con pannello LED IPS: sconto del 25% su Amazon

Da quando sono apparsi circa quattro anni fa, i monitor ultra-wide hanno vissuto nella fascia premium del mercato dei display. Con una risoluzione di 2.560×1.080, LG ha una soluzione: il monitor 34WK650 da 34 pollici. Acquistalo ora su Amazon a soli 299,99€ invece di 399,00€.

Il display è ragionevolmente compatto per un monitor 21:9, ma offre comunque molto spazio per aprire app, godersi giochi coinvolgenti o guardare film. Il numero di pixel è un po’ basso rispetto ad altri schermi 21:9. Tuttavia, la sua densità di pixel è la stessa di uno schermo Full HD 16:9 da 27 pollici. Il 34WK650 ha anche una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, supporto FreeSync e HDR10.

Inoltre grazie ad una densità di 82 pixel per pollice (ppi) il monitor è alla pari con display che costano molto di più. Tutti gli utenti apprezzeranno il pannello IPS (in-plane switching) di alta qualità, che offre colori accurati, inoltre l’uscita HDR è di 366 nit. Quest’ultimo opera con un frame rate minimo di 56, che è certamente superiore alla maggior parte della concorrenza.

Il 34WK650 viene spedito in tre pezzi e si assembla senza attrezzi. Il pannello si aggancia al montante oppure puoi utilizzare un braccio per monitor grazie alle alette di montaggio VESA da 100 mm incluse. Nella confezione è inclusa una guida rapida stampata, insieme alla documentazione di supporto su un CD.

Il 34WK650 ha una cornice montata a filo che è un po’ più larga della maggior parte: 0,47 pollici nella parte superiore e sui lati e 0,83 pollici nella parte inferiore. Non puoi vederlo quando l’alimentazione è spenta, ma è visibile quando è presente un’immagine. In basso al centro c’è una combinazione joystick/pulsante. Offre una piacevole sensazione e ha controlli intuitivi.

Il profilo laterale è sottile 2 pollici e sembra ancora più sottile grazie al retro in plastica bianca. Questa è una caratteristica da apprezzare.

Gli ingressi sono un DisplayPort 1.2 e due HDMI 2.0 con protezione del contenuto HDCP 2.2 per i Blu-Ray . Non ci sono porte USB. L’audio analogico è supportato da un’unica uscita per cuffie da 3,5 mm. Le connessioni sono tutte rivolte all’indietro e in alto sul retro del monitor, il che le rende facili da raggiungere durante l’installazione. Approfitta ora dello sconto del 25% su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.