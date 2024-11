Monitor MSI PRO da 23,8 pollici in offerta speciale: ancora per poco su Amazon

È il momento perfetto per ottimizzare la tua postazione di lavoro con un display di ultima generazione, e che oggi è disponibile ad un prezzo stracciato! Stiamo parlando del Monitor MSI PRO MP243X, oggi acquistabile su Amazon a soli 79 euro grazie ad un maxi sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare a brevissimo!

Le caratteristiche e le funzionalità del Monitor MSI PRO MP243X

Il Monitor MSI PRO MP243X rappresenta un vero e proprio top di gamma se vuoi rendere ancora più efficiente la tua postazione di lavoro o di gioco.

Si caratterizza per il suo pannello IPS da 23,8 pollici con un angolo di visione ampio 178° e la risoluzione Full-HD tra le più elevate in circolazione. In più vanta un’alta refresh rate di 100Hz così da offrire frame rate fluidi e velocissima, facendoti imemrgere nei tuoi contenuti multimediali preferiti e rendendoti protagonista dell’azione.

A fare la differenza con gli altri modelli sul mercato sono sicuramente le sue funzioni certificate da TÜV Rheinland Eye Comfort, tra cui l’alta qualità dei colori, i filtri hardware Less Blue Light PRO e tecnologia antiflicker. Questo si traduce in una visualizzazione sempre impeccabile con un affaticamento degli occhi minore anche dopo ore e ore di utilizzo.

Anche la sua modalità di utilizzo è davvero semplice e versatile in quanto potrai sfruttare sia un orientamento verticale che orizzontale grazie al supporto regolabile in 4 direzioni. In più è dotato di altoparlanti incorporati da 3 W e un supporto VESA da 75 mm per il montaggio a parete o su braccio.

