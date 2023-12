Monitor portatile OLED: il meglio a prezzo TOP!

Ci siamo! Sono arrivati sul mercato i monitor portatili con tecnologia OLED! Parliamo della migliore soluzione per mostrare e guardare immagini sullo schermo di un dispositivo. Nella promo di oggi quindi vi parliamo del monitor portatile OLED di INNOCN da ben 15,6 pollici con risoluzione FullHD. Il prezzo? Grazie alla promo Amazon e al coupon di 100€ disponibile oggi sullo shop, questo device vi costa solo 299€! Non aspettate! Correte ad acquistarlo!

Monitor portatile OLED dalle caratteristiche ineguagliabili

Chi conosce il mondo della tecnologia, sa bene che l’OLED è la tecnologia che pian piano vedremo su tutti i device di fascia elevata. In questo momento, è molto adottata dagli smartphone di fascia media e alta oltre che dalle tv di fascia altissima. Sono pochissimi i device con diagonale compresa tra i 14 e i 20 pollici ad essere realizzati seguendo questa tecnologia.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è tuttavia uno di questi. Si tratta di un monitor portatile OLED da ben 15,6 pollici che potrete abbinare al vostro notebook o per utilizzare in mobilità un PC fisso o una console. Sta a voi decidere come utilizzarlo.

Se deciderete di utilizzarlo con il vostro notebook per mostrare ai vostri clienti presentazioni o documenti farete una figura bellissima: la brillantezza dei colori e la definizione FullHD ammalieranno sicuramente chi lo guarderà. Si tratta di un valore aggiunto non da poco per un prodotto di questo tipo.

Il dispositivo è compatibile con l’HDR10, la gamma cromatica AdobeRGB e può collegarsi al vostro device anche attraverso il solo cavo USB-C. Non manca l’HDMI e uno stand per posizionarlo meglio sulla scrivania o sul piano di lavoro.

Arriviamo al punto forte, il prezzo! Il monitor portatile OLED di INNOCN da 15,6 pollici FullHD oggi costa solo 199€ su Amazon. Come? Grazie allo sconto che si aggiunge al coupon disponibile sulla pagina del prodotto di 100€. Cosa aspettate? Compratelo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.