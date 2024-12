Monitora l'aria di casa con l'Amazon Smart Air Quality Monitor in svendita totale

Ecco un gadget di ultima generazione per conoscere la qualità dell’aria di casa, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui i climatizzatori sono spesso in funzione. Si tratta dell’Amazon Smart Air Quality Monitor, al momento disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Amazon Smart Air Quality Monitor: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Amazon Smart Air Quality Monitor è uno strumento di ultima generazione che ti aiuta a capire la qualità dell’aria nella tua casa.

Questo gadget ti aiuta a monitorare a colpo d’occhio i 5 fattori più importanti dell’aria che respiri in casa: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto potrai ottenere un’indicazione attuale della qualità dell’aria grazie alla spia LED colorata e controllare in ogni momento i valori di facile comprensione sfruttando semplicemente l’applicazione Alexa da scaricare sullo smartphone.

Allo stesso tempo, se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria, puoi ricevere una notifica sul tuo telefono o un annuncio sui dispositivi Echo così da agire di conseguenza e ripristinare i valori. Inoltre, questo strumento, consente di attivare le Routine per accendere o spegnere i tuoi dispositivi con integrazione Alexa (come purificatori d’aria, deumidificatori o ventilatori) quando la qualità dell’aria interna è scarsa.

Oggi l’Amazon Smart Air Quality Monitor è disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 38%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.