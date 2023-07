Monopattino elettrico GRATIS con Sky: ritorna la grande offerta

Se ami la TV di qualità e lo sport spettacolo, non puoi perdere questa occasione unica: solo per pochi giorni, se acquisti un abbonamento a Sky TV + Sky Sport in offerta a 30,90 euro al mese per i primi 18 mesi invece di 45 euro, riceverai in regalo un monopattino elettrico Acer dal valore di 399 euro.

Si tratta di un monopattino elettrico ecologico, pratico e divertente, che ti permetterà di muoverti in città con facilità e stile. Il monopattino ha una velocità massima di 25 km/h, una batteria ricaricabile che garantisce un’autonomia di 25 km, un display LCD che mostra la velocità e il livello di carica e un sistema di frenata intelligente che assicura la sicurezza.

Un’offerta che è follia: Sky TV, Sky Sport e un monopattino elettrico

Ma il vero regalo è l’abbonamento a Sky TV + Sky Sport, che ti darà accesso a una programmazione ricca e variegata, con il meglio della TV firmata Sky e il meglio dello sport in diretta.

Con Sky TV potrai goderti:

Le serie TV più amate dal pubblico, italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA

Gli show più divertenti e coinvolgenti per l’intrattenimento di tutta la famiglia

I documentari più interessanti e curiosi, con i segreti della natura, del mondo animale, della storia, dell’attualità e della scienza

Le produzioni originali di Sky, esclusive e di qualità, con storie avvincenti e personaggi indimenticabili

Con Sky Sport potrai seguire:

La UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League

Tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, sempre in diretta

Il tennis in un canale dedicato, Sky Sport Tennis , con Wimbledon, le Nitto ATP Finals e molto altro

La NBA con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend e tanto altro sport, dal rugby al golf

Le news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive con Sky Sport 24

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile: acquista ora il tuo abbonamento a Sky TV + Sky Sport a soli 30,90 euro al mese per i primi 18 mesi invece di 45 euro e ricevi il tuo monopattino elettrico Acer in regalo. Affrettati: l’offerta è valida solo fino al 6 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.