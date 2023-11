MORTAL KOMBAT 1, ORA il cult dei Picchiaduro su PS5 è a META' PREZZO!

Mortal Kombat 1 è un videogioco picchiaduro a incontri 2.5D sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato da Warner Bros. Games per tutti le principali console e Pc Windows, tra le quali non poteva mancare ovviamente PS5! Nonostante il titolo suggerisce il capitolo 1, in realtà è un sequel di Mortal Kombat 11 e porta in dote tante novità! Oggi puoi farlo tuo a metà prezzo su PS5 (48% di sconto) e lo paghi solo 39,02 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Mortal Kombat 1 per PS5: le caratteristiche

Mortal Kombat 1 per PS5 contiene la modalità storia cinematografica, la nuova modalità Invasione, più simile a un gioco da tavolo per gli spostamenti e con statistiche e oggetti per il personaggio, questa sostituisce la Kripta e la sua funzione di sbloccare i contenuti. Non manca il multiplayer online con netcode rollback e il gameplay arcade offline.

Introduce inoltre una nuova funzione chiamata Kameo Fighters, che fornisce assistenza al giocatore durante i combattimenti premendo il relativo tasto o articolando determinate combo, richiedono anche un tempo di ricarica. Questi personaggi sono separati dal roster principale e scelti prima di ogni combattimento, ognuno di questi dispone di tre attacchi, una presa, una Brutality e una Fatality. Ritornano le Fatal Blows che si possono attivare quando la propria bara salute scende al 30%; già presenti in MK11, qui aggiungono la partecipazione del lottatore kameo.

