Moto g35: il capolavoro MOTOROLA costa davvero pochissimo

Se stai cercando uno smartphone che ti faccia dire “Wow” senza dover vendere un rene, il Moto G35 a soli 143,04€ è qui per te. Con funzionalità da urlo e un look elegante, questo telefono non è solo un gadget, è un partner di vita (tecnologica, ovviamente).

Eleganza e schermo da urlo

Vestito nel raffinato Midnight Black, il Moto G35 5G è come il piccolo vestito nero dei telefoni: va bene per ogni occasione. E con il suo display da 6,72 pollici FHD+ a 120Hz, ogni scroll e swipe saranno così fluidi da farti sentire in un film d’azione in slow motion. Hai 256GB di spazio a disposizione (sì, hai letto bene, 256GB) per le tue foto, video, meme e più app di quante ne userai mai. E i 4GB di RAM? Perfetti per gestire multitasking e app pesanti senza farti impazzire.

Non importa se sei un fan degli scatti artistici o dei selfie improvvisati: la fotocamera principale da 50MP cattura ogni dettaglio, mentre l’ultra-grandangolare da 8MP aggiunge quel tocco cinematografico. E per i selfie? La 16MP frontale è pronta a immortalare il tuo miglior sorriso (o smorfia). Vuoi velocità? Hai il 5G. Vuoi pagare con un tocco? C’è l’NFC. Vuoi un sistema operativo senza inutili fronzoli? Android 14 stock è pulito e semplice, come dovrebbe essere.

Il Moto G35 5G è un mix perfetto di potenza, eleganza e praticità. È il telefono che ti fa sentire sempre al top senza svuotarti il portafoglio. Pronto a conoscerlo meglio? Ti aspetta in tutto il suo splendore Midnight Black!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.