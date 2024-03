Motorola Edge 30 Fusion crolla a 299,90€ per le Offerte di Primavera Amazon

Disponibile anche in 5 rate a interessi zero da 59,98 euro al mese: è uno dei prezzi più bassi di sempre per questo smartphone.

