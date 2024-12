Motorola edge 50 fusion in svendita su Amazon: ultimissimi a disposizione

Vuoi un nuovo smartphone ma non sai quale modello scegliere? Abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta del Motorola edge 50 fusion, oggi disponibile su Amazon a soli 282 euro con un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola edge 50 fusion: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola edge 50 fusion è uno smartphone di ultima generazione che accontenta qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Da punto di vista estetico è un vero e proprio spettacolo grazie al suo design ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo. In più dispone della protezione IP68 per l’immersione in acqua, così potrai utilizzarlo al mare o in piscina senza nessun problema.

Questo modello è dotato, inoltre, di un display pOLED FHD+ da 6,67″ e da 144Hz che offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Per di più supporta un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos che ti mette sempre al centro dell’azione per farti sentire il vero protagonista per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu stia guardando.

Non è da meno il suo sistema di fotocamere straordinario da 50MP+13MP con cui potrai sbizzarrirti e realizzare foto e video da vero e proprio professionista in tutte le condizioni di luce esterna, quindi anche nelle ore serali.

Oggi il Motorola edge 50 fusion è disponibile su Amazon a soli 282 euro con un mega sconto del 37%. Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.