Motorola edge 50 neo in svendita su Amazon: ultimissimi a disposizione

Stai cercando un nuovo smartphone ma non sai quale scegliere? Ti consigliamo senza dubbio il Motorola edge 50 neo, oggi disponibile su Amazon a soli 349 euro con un super sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Motorola edge 50 neo: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo è un piccolo gioiellino della tecnologia che accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Una delle sue specifiche tecniche più invidiate è lo schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che offre immagini eccezionali, e permette di visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica anche sotto la luce diretta del sole.

L’autonomia elevatissima non è da meno e riesci ad accompagnarti per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione di rimanere a corto di energia. Inoltre hai a disposizione la funzionalità di Ricarica TurboPower da 68 W per caricare il dispositivo in pochi minuti ed averlo sempre pronto all’uso.

Questo modello, per di più, ha una RAM da 8GB ed una memoria interna da 256 GB: questo vuol dire che hai spazio in abbondanza per foto, film e app, insieme a cinque anni di aggiornamenti software, così da conservare tutto ciò che vuoi sempre nella massima sicurezza.

