Motorola Moto Buds in svendita: ancora per poco su Amazon

Motorola Moto Buds: audio immersivo e massimo comfort

Le Motorola Moto Buds sono degli auricolari top di gamma che permettono di immergerti nella tua musica preferita in maniera impeccabile e nel massimo comfort.

Innanzitutto si caratterizzano per un suono multidimensionale coinvolgente e bilanciato con bassi ottimizzati ed alti cristallini, così da farti sentire come al centro di un concerto in ogni momento. Inoltre sono dotate della funzionalità di cancellazione del rumore che blocca il mondo intorno a te, mentre attivando la modalità trasparenza potrai essere consapevole del tuo ambiente e restare in contatto con quello che ti circonda.

La batteria super potente è un’altra caratteristica di spicco in quanto ti offre fino a 42 ore di tempo di riproduzione e, allo stesso tempo, potrai ottenere fino a due ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

In più, queste cuffiette assicurano sempre chiamate nitide grazie al sistema a tre microfoni, alla soppressione del rumore ambientale, alla cancellazione dell’eco, al CrystalTalk AI e alla riduzione del rumore del vento. Questo vuol dire che tutti ti sentiranno forte e chiaro in qualsiasi ambiente tu sia.

Oggi le Motorola Moto Buds sono disponibili su Amazon a soli 45 euro con uno sconto del 18%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

